Бесплатную электричку пустят в «Экспоцентр» Новосибирска на три дня

На следующей неделе с 19 по 21 июня в Новосибирске пройдут XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура». Эти мероприятия состоятся в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Напомним, из-за строительства четвертого моста через Обь транспортная доступность в эту локацию города уже несколько лет серьезно затруднена. Впрочем, на время транспортного форума правительстве придумали, как решить этот вопрос.

— В этом году участников Сибирского транспортного форума в «Экспоцентр» будет подвозить бесплатная электричка, — об этом сообщила руководитель Фонда научно-технологического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

По ее словам, электричка будет оправляться с утра с вокзала «Новосибирск- Главный». Участники форума будут доезжать до станции Обь, а затем пересаживаться в электробусы.

— Во время поездки на электричке для участников форума также будет проводиться экскурсия о Новосибирске, — добавила Анастасия Ивашина.

Правда обратно из «Экспоцентра» гостям и участникам придется выбираться самостоятельно.

Напомним, маршрут от вокзала «Новосибирск-Главный» в сторону аэропорта Толмачево уже несколько лет назад включен в проект «Городской электрички», который планируется реализовать в рамках развития транспортной инфраструктуры города.

Ранее редакция рассказывала о ситуации со строительством четвертого моста, а также о том, что сроки возведения объекта могут еще больше затянуться.