В Новосибирске решено не строить пешеходный мост на площади Лыщинского

Строительство надземного пешеходного перехода на площади имени профессора Лыщинского решено отложить на более поздний период, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
— Развязка на площади имени профессора Лыщинского – очень важный объект, без которого не удастся обеспечить транспортную доступность строящейся ледовой арены. Принято решение изменить план реконструкции и отказаться от пешеходного моста, который должен был обеспечить проход людей через улицы Немировича-Данченко, Блюхера и проспект Карла Маркса до входа на пешеходную зону, ведущую к ледовой арене. Это дорогостоящий объект, по проектно-сметной документации он оценивался в 300 млн рублей. Учитывая сложности с бюджетом, было решено сэкономить деньги и отложить этот проект. Новый проект развязки с наземными переходами и светофорными объектами позволяет обеспечить безопасность пешеходов без строительства надземной конструкции, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
Как пояснил начальник МКУ «Управление капитального строительства» Юрий Дёмин, проект пешеходного моста всего лишь переносят его на более позднее время.
— На данный момент строительство пешеходного моста на площади Лыщинского отложено, к решению этого вопроса вернемся в 2021-2022 году. Пока переход вынесен в отдельный проект. В той зоне, где он в перспективе появится, обустроят газон и тротуар. Сформирована новая схема пешеходного движения без пешеходного моста, в соответствии с которой строятся светофорные объекты и пешеходные переходы, — сказал он.
Фото: Фотобанк Moscow-Live
Популярное с сайта