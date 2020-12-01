ППК «Фонд» поможет достроить проблемные дома микрорайона «Новомарусино»

Проблемные объекты микрорайона «Новомарусино» будут достраиваться с использованием механизма ППК «Фонд» (г. Москва), сообщили в пресс-службе регионального минстроя. Работы планируется начать уже в 2021 году. На эти цели заложены средства областного и федерального бюджетов.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, в данный момент арбитражным управляющим направлен необходимый пакет документов в ППК «Фонд» (г. Москва), однако для вынесения вопроса на заседание Наблюдательного Совета необходимо урегулировать проблему с земельным участком. Напомним, у застройщика – ООО «ДЖН» – имеется открытая кредитная линия в ПАО «Промсвязьбанк» (под залог земельного участка). Наличие такого обременения земельных участков не позволяет в настоящее время конкурсному управляющему начать процедуру межевания земельных участков с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов незавершенного строительства. Снятие указанного обременения возможно не ранее 1 квартала 2021 года.

— Достройка жилых домов в «Новомарусино» находится на постоянном контроле регионального минстроя. Мы нашли пути выхода из ситуации, теперь дело за арбитражным управляющим. Формы привлечения внимания, которые сегодня избрали некоторые граждане, носят исключительно политический контекст. В настоящее время необходимо устранить технические замечания и представить документы для рассмотрения на Наблюдательном совете ППК «Фонд, — акцентировал Алексей Колмаков.

Замминистра также напомнил, что в бюджете Новосибирской области на 2020-2022 годы предусмотрены средства в размере 689 млн рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона «Новомарусино».

Напомним, застройщик жилых домов по ул. Большая, 600 стр. микрорайона «Новомарусино» – ООО «Доступное жилье Новосибирск» в июне 2019 года признан банкротом. Обманутыми дольщиками признаны около 800 человек.

17 ноября в группе Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино Вконтакте написали обращение к властям:

— Примите решение по ЖК Новомарусино и подайте наш объект в Наблюдательный совет в Федеральный фонд ППК фонд 214. Многочисленные ответы от фонда нам говорят «СУБЪЕКТ НЕ ПОДАЛ ОБЪЕКТ НА РАССМОТРЕНИЕ». Сколько нам ещё ждать??? ХВАТИТ ВРАТЬ И ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ — ВОЗЬМИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! (орфография и пунктуация сохранены — Ред.)

Сегодня стало известно, что несколько дольщиков микрорайона «Новомарусино» начали голодовку.

Фото из группы Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино Вконтакте