В Новосибирске резко выросло количество вакансий для таксистов

По итогам 2022 года количество вакансий для таксистов в Новосибирске выросло на 768%, при этом за январь-февраль 2023 года рост составил 513%. Об этом сообщает пресс-служба Авито Работа.

— На протяжении пяти лет мы видим стабильный рост объемов найма для таксистов, и эта тенденция будет сохраняться. В службах такси станет больше самозанятых, которые смогут напрямую подключаться к агрегаторам. Также можно ожидать, что увеличится выбор предложений на неполный день, с гибкими графиками. Водителям это также выгодно, так как они получают возможность легально подрабатывать и увеличивать свой доход, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В 2022 году был всплеск числа вакансий на неполный рабочий день. Их число по сравнению с 2021 годом увеличилось в 12 раз, а доля составила 13%, хотя в период 2018-2021 не превышала 4%. По мнению аналитиков, в отрасли наблюдается постоянный приток кадров, в том числе, за счет водителей, занятых неполный день и использующих работу в такси как подработку для получения дополнительного дохода.

По данным на март 2023 года, средняя зарплата российского таксиста составляет чуть более 58 тысяч рублей. При этом самые высокие заработки имеют таксисты двух «столиц». Средняя зарплата таксистов в Сибири, по данным Авито Работа, составляет 57,5 тыс рублей. В Москве ежемесячный заработок таксиста стремится к отметке в 95 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге — преодолел планку в 80 тысяч рублей.

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