В Иркутской области завели дело о незаконном потреблении электричества криптофермой

В Иркутской области полицейские пресекли функционирование криптофермы в коровнике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области. Прокуратура Ангарска поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями полиции по причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

По информации следствия, в марте 2023 года в ходе оперативно-следственных мероприятий полицейскими совместно со специалистами электросетевой компании при содействии Росгвардии в загонах и гараже крестьянско-фермерского хозяйства на территории Ангарского городского округа обнаружены и изъяты более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

— В результате бездоговорного потребления электроэнергии причинен ущерб в размере более 2,5 млн рублей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, — говорится в сообщении прокуратуры.

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