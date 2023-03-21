Цель по увеличению потребления рыбы до 25 кг на человека в год оказалась недостижимой

Проект с соответствующих поправками опубликован ведомством на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно пояснительной записке, сегодня документ нужно привести в соответствие с обновленной Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

При этом отмечается, что сама стратегия обновлялась осенью прошлого года на фоне последствий распространения в 2020–2021 годах вируса COVID-19 и усилившегося с 2022 года внешнего геополитического и санкционного давления на экономику России.

— Скорректировать абзац 25 «Обеспечение продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах РФ в объеме не менее 25 кг в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе — весе сырца) не менее 85% в год, — говорится в действующей редакции документа.

По инициативе ведомства предлагается оставить в новой редакции только второй пункт — о поддержании уровня самообеспеченния рыбой и рыбопродуктами.

Также проект регламентирует исключение цели укрепления лидерства на рыбных рынках Евросоюза (ЕС) и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне различных изменений и закрытия сбыта для рыбохозяйственных предприятий РФ.

Ранее редакция сообщала, что для роста цен на рис в текущем сезоне оснований нет.

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