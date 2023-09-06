В Новосибирске родители заявили в полицию на хозяйку частного садика

Родители воспитанников одного из частных детских садов Новосибирска в беседе с КП-Новосибирск сообщили, что директор просила их внести оплату пораньше, потому что у нее сломалась машина, сложная ситуация из-за развода с мужем или недостаточно средств, чтобы оплатить анализы для ребенка. При этом мамы всегда шли навстречу и платили.

Также, по словам одной из родительниц, они ежемесячно оплачивали занятия с логопедом, которые, как оказалось уже два месяца никто не проводит. Теперь директор «кормит родителей завтраками», мол, деньги обязательно вернет, а не так давно и вовсе заблокировала всех и перестала выходить на связь.

Не потерпев такого отношения, родители написали коллективное заявление в полицию, Роспотребнадзор и обратились в прокуратуру.

Что касается Натальи, хозяйки детского сада, она пояснила, что в договоре, который заключали родители, прописано, что оплата производится за месяц вперед, поэтому она ее просила раньше. А с логопедом они работали вдвоем: сначала занятия вела она, а потом ушла в длительный отпуск, потом с детьми работала директор.