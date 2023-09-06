В Новосибирске участок дороги на Красном проспекте будет сужен

В Новосибирске сузят участок дороги на Красном проспекте. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

— Ограничения продлятся с 8 сентября по 15 октября. Сужение связанно с ремонтом теплосетей, — говорится в сообщении.

Дорога по Красному проспекту будет сужена на 9 метров с обоих сторон. Также будет ограничено движение на участке от здания №46 по улице Коммунистической до пересечения с Красным проспектом, а также в районе здания №44 по улице Коммунистической.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК приступила к реализации второй части тепловой концессии в Новосибирске.