В Новосибирске участок дороги на Красном проспекте будет сужен

В Новосибирске сузят участок дороги на Красном проспекте. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
— Ограничения продлятся с 8 сентября по 15 октября. Сужение связанно с ремонтом теплосетей, — говорится в сообщении.
Дорога по Красному проспекту будет сужена на 9 метров с обоих сторон. Также будет ограничено движение на участке от здания №46 по улице Коммунистической до пересечения с Красным проспектом, а также в районе здания №44 по улице Коммунистической.
Ранее редакция сообщала о том, что СГК приступила к реализации второй части тепловой концессии в Новосибирске.
Фото: Freepik — wirestock
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