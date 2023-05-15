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В Новосибирске «Ростелеком» рассказал о преимуществах цифровой трансформации бизнеса

  • 15/05/2023, 17:31
Компания провела деловой ужин для руководителей малых и средних организаций.

Ростелеком рассказал о преимуществах цифровой трансформации бизнесаВ Новосибирске специалисты «Ростелекома» рассказали предпринимателям, как с помощью цифровых услуг можно сократить финансовые издержки, повысить производительность и привлечь клиентов.

Компания провела деловой ужин для руководителей малых и средних организаций.

На мероприятии было отмечено, что в ближайшие три года прогнозируется стремительная трансформация российского бизнеса. При этом, 70% руководителей компаний рассматривают инновации в качестве одного из основных драйверов роста.

«Наши цифровые сервисы предназначены как для крупных организаций, так и для сектора малого и среднего предпринимательства. Мы готовы предложить технологические решения бизнес-задач любой сложности: наши эксперты помогут разобраться, какие производственные потребности можно закрыть с помощью наших инновационных услуг», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Сотрудники компании рассказали гостям об одном из наиболее востребованных сервисов — «Виртуальной АТС». Это облачная телефония с возможностью совершать и принимать звонки, находясь в любой точке мира, где есть интернет. Согласно исследованиям «Ростелекома» подключение услуги наращивает потенциал увеличения выручки в среднем на 20%.

Большой популярностью у сибирского бизнеса также пользуется сервис «Видеонаблюдение» с функцией аналитики. С его помощью можно управлять потребительским опытом, отслеживать клиентский путь и эффективность обслуживания посетителей, оценивать продуктивность работы персонала.

«Пользуюсь многими услугами “Ростелекома”: “Видеонаблюдением”, “Архивом видеонаблюдения”, “ТВ для бизнеса” и “Умными экранами”. Очень удобно, особенно видеоконтроль. Сегодня на мероприятии узнал, что в России и в частности у нас в Новосибирске, есть система, которая сканирует и распознает лицо человека. Заинтересовала эта услуга, думаю, в ближайшее время будем внедрять ее у себя», — поделился представитель «Гастрокорта на Мичурина» Алексей Оганисян.

Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» или оставить заявку на подключение можно на официальном сайте или по номеру 8 800 200 30 00.

Реклама. Рекламодатель   ПАО «Ростелеком

Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровые услуги телеком Ростелеком


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