Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» от МХТ состоялся при поддержке Wink

В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова (МХТ) прошла церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса короткометражного кино «Прилет Чайки». Конкурс появился в рамках празднования 125-летия МХТ и состоялся при поддержке видеосервиса Wink («Ростелеком»), который покажет все 10 картин-финалистов.

Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» нацелен на привлечение внимания к деятельности молодых кинематографистов и оказание им поддержки, а также на исследование взаимодействия театра и кинематографа.

Конкурсные работы — это своя версия на тему «прилета чайки». Хронометраж — 125 секунд. Всего на «Прилет Чайки» поступило 120 заявок, из которых экспертный совет отобрал в шорт-лист 10 работ.

Гран-при конкурса за лучший фильм получила картина «Чайка вернулась» режиссера Ирины Прохоровой (Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука «Индустрия»). В качестве приза победителю предоставлена возможность снять короткометражный фильм по сценарию Вл. И. Немировича-Данченко «Зверёк» при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.

«Любое творческое произведение начинается с полета фантазии, поэтому название конкурса — в самую точку. Трудно переоценить поддержку первых шагов со стороны профессионалов, которые уже состоялись в профессии и помогают новичкам встать на крыло. Инициатива МХТ обязательно поможет становлению новых талантов. Мы рады быть причастны к этому процессу, в том числе помогая победителям конкурса короткометражек найти дорогу к зрителю», — отметил директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

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