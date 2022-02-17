В Новосибирске S7 Airlines в январе перевезла 366 тысяч пассажиров

В первом месяце текущего года авиакомпания S7 Airlines перевезла 366 тысяч пассажиров в аэропорту Толмачево. Это на 25% больше, чем в январе 2021 года и на 10% больше, чем в январе 2020 года. Всего с начала года S7 Airlines перевезла почти 1,4 млн пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.

При этом в 2021 году пассажиропоток в Новосибирске превысил допандемийные значения – 4,64 млн пассажиров в прошлом году против 4,31 млн пассажиров в 2019 году.

— Несмотря на все ограничения, пассажиропоток Новосибирска в 2021 году превысил значения 2019 года. Произошло это за счет роста внутренних перевозок, в том числе субсидируемых, и трансфера. При этом сохраняется большой потенциал возвращения международных рейсов после снятия ограничений. На 2022 год уже открыты продажи авиабилетов на новые рейсы из Новосибирска в Салоники и Стамбул, — говорит Евгений Чернышев, генеральный представитель S7 Airlines в аэропорту Толмачево и странах Средней Азии.

В настоящее время S7 Airlines обладает одним из самых современных парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах ведущих мировых производителей – Airbus, Boeing, Embraer.

S7 Airlines входит в число самых экологичных авиаперевозчиков мира, по оценке экологической организации Atmosfair. В 2018 году авиакомпания занимает 16 место в мировом рейтинге.