В Новосибирске самым продаваемым автомобилем в 2019 году стала Toyota Corolla

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране составила 412 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Авито Авто, аналитики которого проанализировали базу VIN-номеров. За год владельцев в базе сменили 4,7 млн машин. При этом некоторые автомобили были проданы за год больше одного раза.

Около 10% сделок на вторичном рынке авто заключаются в Москве, примерно 5% — в Санкт-Петербурге. На 21 крупнейший город, который рассматривался в рамках исследования, пришлось еще 25% от всероссийских показателей продаж.

Самые доступные машины в Омске — в среднем 325 тыс. рублей, а также в Ульяновске (351 тыс. рублей) и в Волгограде (374 тыс. рублей). После Москвы (679 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (552 тыс. рублей), самые высокие средние цены отмечены в Краснодаре (530 тыс. рублей).

На Новосибирск в 2019 году пришлось 0,3% сделок от всероссийских показателей продаж. В среднем по городу стоимость автомобиля составила почти 474 тыс. рублей.

В 2019 году жители Новосибирска активнее всего покупали машины в четырех сегментах вторичного рынка. Самый популярный — кроссоверы (SUV, 26,5%), на втором месте средний класс (С, 26,3%), на третьем — малые автомобили (B, 14,4%) и четвертое с несущественным отрывом занимают большие семейные авто (D, 12,1%). На остальные классы автомобилей пришлось 20,7% рынка.

Средняя цена автомобиля С-класса с пробегом по городу составила чуть более 241 тыс. рублей, автомобиля класса B — почти 286 тыс. рублей, кроссовера — около 900 тыс. рублей, а семейного авто класса D — примерно 329 тыс. рублей.

В 2019 году в Новосибирске первенство по продажам в списке марок на вторичном рынке принадлежало Toyota — почти 22% сделок. На втором месте по количеству сделок находился бренд ВАЗ (LADA) (12,2% продаж), на третьем Nissan (11% продаж).

В среднем автомобиль Toyota стоит чуть более 550 тыс. рублей. Самым доступным автомобилем в топ-10 стал ВАЗ (LADA) со средней ценой чуть больше 114 тыс. рублей, а самый высокий средний ценник отмечен у бренда Mercedes-Benz — почти 867 тыс. рублей.

Продукция Toyota также занимает 4 из 10 мест в рейтинге самых продаваемых моделей на вторичном рынке города. Лидер десятки – Toyota Corolla со средней ценой чуть более 306 тыс. рублей. На втором месте оказалась Toyota Camry, которая в среднем обходится покупателям почти в 714 тыс. рублей, а на третьем Ford Focus (чуть более 369 тыс. рублей).

Фото: Daniel Lackey