Земля в Новосибирской области стала доступнее

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в целом по стране за год подешевел сильнее всего, на 7%, и их среднероссийская цена опустилась до 40 тыс. рублей за сотку. К таким выводам пришли эксперты Авито Недвижимости, проанализировав рынок земельных участков по итогам IV квартала 2019. При этом в 9 из 25 рассматриваемых регионов цены не изменились, в 10 отмечено падение цен, а в 6 оставшихся – рост. Сильнее всего земля под ИЖС подешевела в Московской области (на 6%), несмотря на это, данный регион остается одним из самых дорогих. Самый большой рост цен зафиксирован на юге, в Волгоградской (9%) и Ростовской (8%) областях.

Новосибирская область заняла 16-е место по доступности земельных участков под ИЖС: в области сотка такой земли стоит 45,4 тыс. рублей. Это на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая доступная земля под ИЖС в Пермском крае (23,3 тыс. рублей). Далее следуют Омская и Челябинская области – 25 тыс. рублей за сотку. Во всех этих регионах цены не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая дорогая земля под ИЖС продается в южных регионах. Лидером по цене оказался Крым, где цена за год незначительно снизилась (на 1%) и составила почти 148,8 тыс. рублей за сотку. Далее следуют Ростовская область (140 тыс. рублей за сотку) и Краснодарский край (103,4 тыс. рублей за сотку).

Что касается земельных участков промышленного назначения, то в целом по России за год их стоимость снизилась на 3% и составила 80 тыс. рублей.

Земля данной категории продается доступнее всего в Челябинской области, где ее стоимость снизилась за год на 9% до 30,5 тыс. рублей за сотку. На втором месте Красноярский край, где земля, напротив, подорожала на 15% и стоит 41,4 тыс. за сотку. Третье место по доступности занимает Омская область, где сотка обойдется в 43,8 тыс. рублей (снижение цены на 13% за год).

Дороже всего земля промышленного назначения стоит в Крыму (234,5 тыс. рублей за сотку, рост на 21%), в Краснодарском крае (166,7 тыс. рублей, рост на 11%) и в Московской области (160 тыс. рублей, падение на 11%).

Динамика стоимости по регионам неравномерна. Сильнее всего, на 40%, цена выросла в Архангельской области (57,1 тыс. рублей за сотку). Также высокие темпы роста цен зафиксированы в Иркутской области (+22%, 135,7 тыс. рублей) и в Приморском крае (+21%, 100 тыс. рублей). При этом в 14 из 25 рассмотренных регионов цены, напротив, снизились. Самое большое снижение произошло в Камчатском крае (на 40%, до 133 тыс. за сотку).

В Новосибирской области цена земельных участков промышленного назначения за год снизилась на 8% и составила 81,8 тыс. рублей за сотку. Область стала 16-й среди 25 рассматриваемых регионов по доступности участков данного типа.

Стоимость земельных участков сельхозназначения по России за год также снизилась – на 4%, в среднем они стоят 28,8 тыс. рублей за сотку. Таким образом, это самый доступный вид земли в России.

Единственный регион, где цена земли поднялась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это Саратовская область. Почти во всех остальных (22 из 25) рассматриваемых регионах наблюдается снижение цен, самое сильное – в Самарской области и на Камчатке (на 11% в обоих регионах). В Алтайском крае и Челябинской области цена земли сельхозназначения осталась на уровне прошлого года.

Алтайский край занимает первое место в рейтинге по доступности (в среднем 10 тыс. рублей за сотку). На втором месте Архангельская область со средним ценником 13,3 тыс. рублей за сотку (падение на 7% по отношению к 2018 году). На третьем и четвертом месте находятся Омская область и Пермский край (15 тыс. рублей за сотку, снижение на 6% и 3% соответственно).

Новосибирская область оказалась на 18-м месте в рейтинге регионов по доступности земельных участков сельхозназначения со средней ценой 32 тыс. рублей за сотку. Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как и в случае с остальными категориями, наиболее дорого земля сельскохозяйственного назначения продается также в южных регионах. В первую очередь в Краснодарском крае, где стоимость сотки составляет 71,4 тыс. рублей (-5% за год), что в 2,5 раза превышает средний ценник по России. Далее следуют Ростовская область (66,7 тыс. рублей, -5% за год) и Крым (61,4 тыс. рублей, -2% за год).

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