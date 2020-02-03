Эксперты поделились секретом оптимизации расходов

Хорошо это или плохо, но кредиты стали частью нашей жизни. И это удобно, ведь именно они позволяют нам здесь и сейчас иметь то, что хочется. Почти нет людей, которые ни разу бы ими не воспользовались. Но когда на нас висит один или несколько кредитов, это становится определенной сложностью, причем не только финансовой, но также психологической и даже физической, ведь иногда приходится обойти несколько финансовых организаций за 1 день, чтобы своевременно внести необходимые платежи. Все это тянет из нас деньги, энергию и время. Но выход есть, и справиться с этим поможет рефинансирование кредитов.

Рефинансирование – это простой и удобный инструмент, предполагающий полное или частичное погашение уже существующего кредита/кредитов, за счёт нового, но на более выгодных или удобных условиях. То есть вы собираете кучу своих кредитов, банк погашает их, и вы платите централизовано, в одно место на более выгодных условиях.

За выгодным рефинансированием вы можете обратиться в Банк Акцепт. По ставке от 9,9% годовых рефинансируйте до 4-х кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет!

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Минимальная ставка 9,9% годовых определяется на срок от 13 мес. до 5 лет на сумму до 500 тыс. руб. при заключении договора личного страхования для некоторых категорий зарплатных клиентов. Для остальных категорий клиентов процентная ставка, сроки и максимальная сумма кредита устанавливаются индивидуально, в зависимости от категории заемщика в соответствии с требованиями банка. Установленные ставки действуют на весь срок кредитования. Подробная информация на сайте www.akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567. Условия действительны на 20.01.2020 г.

Фото предоставлено пресс-службой банка