В Новосибирске сдан десятилетний долгострой на Немировича-Данченко

Новосибирским собственникам квартир долгостроя по улице Немировича-Данченко, 16/2 вручили ключи. Они ждали этого более 10 лет.

— Правительством региона предприняты все возможные меры, чтобы закрыть дефицит для достройки объекта. На завершение строительства дома направлены средства МИПов — 276,8 млн рублей, а также предоставлены субсидии на лифты, тепло- и водоснабжение и водоотведение. В общей сложности субсидии составили 26,6 млн рублей. Теперь поставлена точка в истории еще одного долгостроя региона, — поделился Дмитрий Богомолов, министр строительства Новосибирской области.

Строительство 15-этажного дома начала компания ООО «Трест 43» в 2011 году. Застройщик не смог выполнить свои обязательства и был признан банкротом. В результате 73 дольщика остались без долгожданного жилья.

Завершением строительства занималось жилищно-строительное кооперативное общество «Держава». И вот, наконец, в конце октября 2024 года дом был сдан в эксплуатацию.

Важно отметить, что с начала 2024 года в Новосибирской области были восстановлены права 1 985 граждан в 15 проблемных объектах. Это стало возможным благодаря различным механизмам государственной поддержки.

К концу текущего года планируется, что в едином реестре проблемных объектов останется только один дом, завершение строительства которого запланировано на 2025 год.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 152 обманутым дольщикам вручили ключи от квартир в долгострое.