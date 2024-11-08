Сезон самокатов в Новосибирске завершился

Кикшеринговые компании сворачивают деятельность в сезоне -2024 в связи с резко ухудшившими погодными условиями в Новосибирске. Минувшей новью в городе выпал снег и до начала следующей недели действует штормовое предупреждение в связи с нестабильными погодными условиями.

Как отметили в компании Whoosh, в течение сезона 2024 года в Новосибирске на самокатах компании было совершено около 3 млн поездок. При этом среднее количество поездок на активного пользователя выросло более чем на 25 % в сравнении с прошлым сезоном и составило 16,5 поездок. Суммарно в течение сезона жители Новосибирска проехали почти 5,5 млн км на самокатах сервиса. За сезон было оштрафовано и заблокировано более 6 тысяч нарушителей правил.

Напомним, ранее пресс-служба сервиса МТС Юрент сообщала, что с июня по октябрь арендаторы самокатов компании проехали в Новосибирске более 7,6 млн километров. Аудитория сервиса выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом. С начала сезона в Новосибирске сервис выписал 2 тысяч штрафов, заблокировал 700 взрослых аккаунтов и 130 аккаунтов несовершеннолетних.

— За время межсезонья самокаты пройдут углубленное техобслуживание и с приходом весны вновь вернутся на улицы города, — сообщили в компании Whoosh.

В Новосибирске помимо МТС Юрент и Whoosh работал оператор кикшеринга Яндекс Go. На момент публикации материала информацию об итоге этих сервисов в Новосибирске редакции Infopro54 получить не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев попросили прокомментировать правила использования самокатов в городе.