В Новосибирске школьница отсудила 50 тысяч рублей у гимназии

Инцидент произошел в Первомайском районе осенью 2021 года. Произошедшее снял на видео очевидец, а позже ролик завирусился в соцсетях.

Известно, что 27 октября Маша* попросилась на уроке выйти в туалет. Саша* проследовала за ней. Как только дверь туалета закрылась, школьница начала жестоко избивать одноклассницу. Невольным свидетелем драки стала еще одна девочка, которая сняла все на камеру.

— После случившегося Маша неделю провела в стационаре, а потом ее выписали, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Канина, юрист, представлявший пострадавшую девочку на суде. — Мама Маши написала заявление в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», но Сашу не наказали, так как по данной статье уголовная ответственность наступает с 16 лет, а на момент драки злоумышленнице было всего 14.

— Девочку просто поставили на учет в отдел ПДН и на внутренний школьный учет, —добавила юрист.

А в январе текущего года мама Маши пошла в суд, чтобы отсудить компенсацию морального вреда у школы.

— Ответчиком была гимназия, а соответчиками — департамент образования и родители Саши, — пояснила Юлия Канина.

В исковом заявлении мама Маши просила 150 тысяч рублей у гимназии и столько же — у родителей Саши, однако, суд принял решение не взыскивать деньги с родителей ребенка.

— В итоге мы отсудили компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей. Их выплачивает гимназия, — заключила юрист.

* Имена изменены.