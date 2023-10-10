Заключенных Новосибирской области обучили в рамках проекта «Путь домой»

4 октября в Исправительной колонии №8 состоялось торжественное закрытие социального обучающего проекта «Путь домой». Участники проекта были награждены сертификатами о прохождении обучения, а также получили памятные брендированные подарки и книги.

Проект организован Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на подготовку заключенных к высвобождению через прохождение обучения профессии, позволяющей трудоустроиться или начать собственное дело.

Участниками и слушателями проекта в этом году стали более ста заключенных четырех исправительных учреждений Новосибирска, Колывани, Тогучина, которые прошли профориентацию, работу с психологом, курс тренингов предпринимательской, финансовой и правовой грамотности, тренинги по основам позиционирования и продвижения.

42 участника освоили новую профессию, с помощью которой они смогут начать трудовую деятельность после высвобождения, ресоциализироваться в обществе и вести правопослушный образ жизни.

В этом году направлениями обучения стали:

личное подсобное хозяйство

техники изготовления сувениров

водитель погрузчика

оператор линии разрыва

стропальщик

Впервые организаторы внедрили трудоустройство и наставничество сразу после обучения как часть реализации проекта.

Более десятка обученных начали трудовую деятельность на предприятиях членов «ОПОРЫ РОССИИ», а сами предприниматели стали наставниками для таких участников. Трудоустройство выпускников проекта продолжается.

Руководитель проекта «Путь домой», член Совета, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина рассказала, что за почти четыре года реализации проект «Путь домой» был трижды поддержан Фондом президентских грантов. За это время участниками проекта стали более 300 человек шести исправительных учреждений Новосибирской области.