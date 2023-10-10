Почти полгода исполнилось детенышам манулов в Новосибирске

У детенышей манула в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило до сих пор нет имен, а их дальнейшая судьба неизвестна. Новосибирцы не отчаиваются и ожидают скорых вестей.

Напомним, что пять детенышей родились в апреле 2023 года. Поэтому скоро им исполнятся полгода.

Как ранее отмечали в зоопарке, молодая мать Ева показала себя прекрасно. Она отлично справляется со своими шустрыми малышами. Они большую часть дня проводят на улице. Их игры похожи на игры всех больших и малых кошек.

— Котята «охотятся» друг за другом — учатся затаиваться, а потом внезапно нападать, они охотно играют с мячиками, веточками, травой. Иногда они пытаются вовлечь в свои игры маму, но чаще сами себя занимают, — говорилось в сообщении.

В вольере есть домики, укрытия, бревна и коряги, по которым кошки могут лазать.

Котята манулов находятся под постоянным ветеринарным контролем. Для этих кошек разработана специальная схема вакцинации, потому что они очень уязвимы перед инфекционными заболеваниями.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский зоопарк пополнится пумой и кенгуру.