В Новосибирске скончался писатель Денис Соболев

42-летний Денис Соболев – автор романов «Говорящий с травами», «Бар «ВЕРСТА», «Злые времена», повести «Кордон на Озере» и более 60 рассказов, ушел из жизни.

22 марта на странице «ВКонтакте» он написал, что заболел пневмонией и попал в одну из городских больниц.

Прощание с писателем пройдёт 6 апреля с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Потанинская 42/1.

Редакция infopro54 выражает соболезнование родным и близким Дениса Соболева. Очень обидно и горько, когда из жизни уходят такие талантливые, люди, как Денис, тем более в таком молодом возрасте. Денис сотрудничал с нашей редакцией, размещал у нас интервью своих героев, всегда был полон новых идей и планов, искренне переживал о том, как нужно правильно готовить молодых писателей, помогал им. Столько нереализованных идей… Обидно и горько…

Фото со страницы Дениса Соболева в соцсети