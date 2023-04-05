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Осенью в Новосибирске откроется социальное учреждение нового типа

  • 05/04/2023, 12:01
власть
Для оказания помощи гражданам, находящимся в алкогольном, или ином опьянении, а также для жителей города, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В сентябре в Новосибирске откроется учреждение нового типа для оказания помощи гражданам, находящимся в алкогольном, или ином опьянении, а также для жителей города, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках реализации отдельных государственных полномочий по организации и выполнению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, переданных правительством Новосибирской области мэрии города Новосибирска, в конце 2022 года был создан филиал «Специализированный центр временного пребывания для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Для размещения специализированного центра муниципалитетом было определено здание, расположенное в Первомайском районе города Новосибирска. Площадь центра составляет 665,8 кв. м, из них 490,2 кв. м  – это вытрезвитель, 175,6 кв. м – социальная гостиница для жителей Новосибирска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодня в здании проведена работа по демонтажу бетонных полов, внутренних перегородок, оконных и дверных блоков. Выполнено устройство бетонных полов, наружных сетей канализации. Система отопления подготовлена к пуску тепла в здание. На ремонт и организацию работы центра было выделено почти 18 млн рублей.

«Первый этап работ выполнен, в здании практически все переделали, подготовили помещение к внутренней отделке. После окончания всех ремонтных работ, в учреждении будет установлено новое оборудование, которое было закуплено еще в конце прошлого года, – отметил заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп. – Подобного рода учреждение необходимо Новосибирску, так как город большой, со всеми особенностями, и мы знаем, что, по данным Росстата, зимой на улице замерзает большое количество нетрезвых людей. Хотелось бы оградить их самих и их семьи (пока они находятся в таком состоянии) сохранить их жизнь и здоровье».

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева:

«Специализированный центр будет функционировать семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Не нужно путать историю, которая была в советское время, когда эти учреждения находились в ведении органов управления внутренних дел, сейчас им придали иное значение. Функции разделены  между органами социальной защиты и управлением внутренних дел таким образом, что определять необходимость получения гражданином такого вида помощи будет полиция, соответственно, гражданин может попасть сюда самостоятельно либо его привозят сотрудники правоохранительных органов. Вытрезвление будет осуществляться естественным путем и только с добровольного согласия. В центре предусмотрено нахождение 20 человек одновременно. Гражданам здесь смогут оказать доврачебную медицинскую помощь медицинским сотрудником среднего звена, но в случае необходимости будет вызвана скорая помощь. Сотрудники центра – это работники социальных служб».

Целевая аудитория специализированного центра – это лица, находящиеся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, а также лица, находящиеся в жилище в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище.

В помещении специализированного центра предусмотрены: входная группа (зона встречи), кабинет первичного осмотра, консультативный кабинет, кабинет фельдшера, комнаты пребывания для мужчин и женщин, санузлы и душевые, кафе самообслуживания, кабинет сотрудников, раздевалка и кухня для сотрудников.

В социальной гостинице населению города Новосибирска будет доступна новая услуга по предоставлению мест временного пребывания для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, или оказавшихся в кризисной ситуации по независящим от них обстоятельствам. Социальная услуга будет предоставляться также жителям города на период ликвидации чрезвычайных, аварийных ситуаций в жилом помещении, являющемся для заявителя единственным. В гостинице предусмотрено восемь меблированных комнат двухместного типа на 16 койко-мест и административный блок.

Реализация этого проекта позволит муниципалитету оперативно и своевременно оказывать необходимую помощь новосибирцам, оказавшимся в трудной или кризисной ситуации, гарантируя безопасность и социальную защиту.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Ольга Незамаева власть Анатолий Локоть


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