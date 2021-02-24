Три дорожные организации Новосибирской области включены в «черный список»

Три дорожные организации Новосибирской область включены в реестр недобросовестных подрядчиков (РНП) в 2021 году, а контракты с ними расторгнуты в одностороннем порядке. Информация об этом размещена на официальном сайте ГКУ НСО ТУАД.

Согласно РНП, в «черный» список включены «СК Магистраль» за невыполнение работ по ремонту автомобильной дороги «62 км а/д «К-07» — Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области, АО «Сибмост» по причине невыполнения в полном объеме работ по строительству путепровода через железную дорогу «Омск – Новосибирск» на 6 км а/д «Коченево — совхоз Коченевский» в Коченевском районе Новосибирской области, ООО «ДОРСТРОЙСИБИРЬ» по срыву строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар в Ордынском районе.

Кроме того, в одностороннем порядке расторгнут договор с ООО «Айсвик» за невыполнение работ по заданию по оборудованию пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ в рамках капремонта в Ордынском районе Новосибирской области. Компания в РНП не включена по причине эксплуатации объекта в полном объеме и возможностью устранения недостатков в ходе гарантийных обязательств.

Согласно информации, размещенной на сайте, в 2020 году ГКУ НСО ТУАД расторгнуто 36 контрактов. Включены сведения в РНП – 24 компании. В 2021 году расторгнуто 4 контракта.