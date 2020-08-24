В Новосибирске снизился территориальный коэффициент ОСАГО

Это следует из проведенного Российским союзом автостраховщиков (РСА) анализа проекта указания Банка России о тарифах на ОСАГО. Поправки к закону об ОСАГО, изменяющие правила тарификации в автогражданке, вступают в силу 24 августа, напоминает Российский союз автостраховщиков (РСА).

В ряде городов России территориальный коэффициент снизится более, чем на 4%. В этот список из Сибири входят Кемерово (4,74% до 1,81), Красноярск (4,44% до 1,72), а также Барнаул и Новосибирск (4,12% до 1,63). В Омске и Томске коэффициент снизится на 3,75% (до 1,54), в Бердске и Горно-Алтайске — на 2,31% (до 1,27), в Ангарске, Бийске, Анжеро-Судженске и Искитиме — на 1,67% (до 1,18).

— С 24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, благодаря которым тарифы станут более справедливыми: они будут зависеть от индивидуальных параметров автовладельца, влияющих на степень его аварийности. А, например, от территории, на которой он проживает, их зависимость, напротив, снизится, — комментирует президент РСА Игорь Юргенс. — Мы видим, что масштабное снижение территориальных коэффициентов, запланированное Банком России, также направлено на решение этой задачи: в результате водители с низкой аварийностью должны платить за ОСАГО меньше, а аварийные — больше.

Всего территориальный коэффициент ОСАГО снизится более чем в 180 населенных пунктах РФ. Сильнее всего — на 5,2% — он снизится в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 1,99). На 5%, с 2 до 1,9, территориальный коэффициент снизится в Москве, Казани, Перми, Сургуте и Тюмени.

Фото pixabay.com — geralt