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Перспективы сапропелевой отрасли изучили сибирские ученые

Не всякое сапропелевое озеро при его эксплуатации даст экономический эффект.
  • 07/02/2019, 16:41
Ученые исследовали сапропели Новосибирской области

В Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева и Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН выяснили, почему в Новосибирской области не развивается перспективная сапропелевая отрасль, сообщает издание «Наука в Сибири».

— Сапропели, или гнилой ил — это отложения остатков растений и животных (макрофитов, фито- и зоопланктона) на дне водоемов. Они являются ценным органическим сырьем и могут служить альтернативными углеводородам источниками органического сырья для разных отраслей — от сельского хозяйства до косметологии. По нашему убеждению, наиболее важным направлением является глубокая химическая переработка, — рассказал ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов.

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Отмечается, что в реестре запасов Новосибирской области числится 100 сапропелевых озер (это около 90 млн тонн сапропелей). При этом эксплуатируется только одно небольшое месторождение — озеро Белое в 50 км к северу от Новосибирска. Сапропелевая отрасль вызывает у бизнеса интерес, однако не всякое озеро при его эксплуатации даст экономический эффект: необходимо тщательное изучение свойств отложений.

Сибирские ученые исследовали крупнейшие сапропелевые озера в Новосибирской и Омской областях: Минзелинское, Большие Тороки, а также разрабатываемые месторождения Белое и Пучай.

— Сапропелям НСО свойственна высокая карбонатность из-за широкого распространения в регионе лёссовидных пород, содержащих карбонат кальция, который мигрирует с грунтовыми водами. Это ограничивает их применение в качестве удобрений северными районами с кислой почвой, — отметил Сергей Кривоногов.

 Так как легкогидролизуемые компоненты органического вещества в значительной части сапропелей Новосибирской области потеряны, ученые считают наиболее перспективным развивать переработку сапропелей в углеводородные и другие длинноцепочечные продукты. В ИК СО РАН уже проводится СВЧ-обработка сапропелей, полученный материал может служить добавкой к тяжелым нефтям, которые на сегодняшний день в России практически не перерабатываются, и улучшать их свойства.

Фото: издание «Наука в Сибири», предоставлено Сергеем Кривоноговым

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