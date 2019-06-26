В Новосибирске сокращается доля отечественных авто

В Новосибирске на российские автомобили приходится чуть больше четверти сделок. К таким выводам пришли эксперты «Авито Авто», после анализа рынка продаж автомобилей с пробегом за второй квартал 2019 года.

Лучше всего отечественные автомобили с пробегом продаются в Тольятти, где находится главный завод российского автопрома — «АвтоВАЗ». Почти две трети продаж на местном авторынке пришлись на российские модели. Однако Тольятти – единственный крупный город, где отечественные машины лидируют по продажам.

Что касается иномарок, то наиболее популярны они в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

— Если петербуржцы и москвичи ориентируются на бренды западных стран (на вторичном рынке этих городов лидирует Ford), то в Сибири стабильно популярны подержанные японские машины, главным образом Toyota, — отмечают эксперты «Авито Авто».

Аналитики Авито отмечают, что главный тренд российского рынка автомобилей с пробегом – постепенное укрепление позиций иномарок. В целом по стране доля продаж машин отечественного производства снизилась на 1,2 п.п. и сейчас составляет 39,9%: то есть из пяти проданных автомобилей только два – российские.

По сравнению с 2018 годом отечественные автомобили стали покупать меньше в 20 из 21 городах. В Новосибирске доля продаж отечественных моделей снизилась на 3,9 процентного пункта. В целом по России этот показатель составил 1,2 п.п.

Эксперты отмечают, что главным минусом подержанных иномарок с точки зрения покупателя выступает их более высокая цена. В целом по стране машины иностранного производства продаются почти в три раза (на 182%) дороже российских. В Новосибирске средняя цена иномарки на 159% выше, чем стоимость отечественной машины.

Отмечается, что средний возраст приобретаемых на вторичном рынке иномарок меньше, чем у отечественных моделей — 12,2 года: это на год ниже, чем у отечественных моделей – 13,4 года. Единственным городом, где российские авто не уступили в новизне иномаркам, также оказался Тольятти, где продается большая часть только сошедших с конвейера моделей ВАЗ.

Фото: Ростислав Нетисов