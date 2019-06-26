Чистая прибыль группы «Катрен» выросла на 80%

В 2018 году группа «Катрен» достигла плановых показателей по прибыли, все компании группы показали положительную динамику, в результате чего чистая прибыль выросла более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и составила

2,8 млрд рублей, говорится в докладе председателя совета директоров ОАО «Катрен» Ирины Цой, опубликованном в годовом отчете компании.

Цой также прокомментировала итоги работы основных подразделений группы. Так, основной актив группы — АО НПК «Катрен» — сохранила финансовую стабильность, несмотря на снижение товарооборота, и успешно развивает свои проекты. По данным гендиректора ОАО «Катрен» Владимира Спиридонова, в 2018 году АО НПК «Катрен» сократило работу с ненадежными аптечными сетями, что привело к сокращению доли компании на рынке на 2,1% (данные DSM Group). Была продолжена работа по оптимизации логистической системы НПК «Катрен», реализация инфраструктурного проекта по модернизации складских центров.

Сервис группы Apteka.ru продолжает входить в 100 крупнейших онлайн-ресурсов (по данным E-Commerce Index), а также занимает первое место в топ-10 игроков отрасли (по версии Data Insight). К концу 2018 года количество аптек-партнеров Apteka.ru превысило 15 000. Кроме того, в 2018 году компания продолжала расширять ассортимент, в том числе за счет нелекарственных товаров.

Розничный сегмент группы — аптечная сеть «Мелодия здоровья» — продолжает свое развитие, ежегодно демонстрируя двукратные темпы роста товарооборота. В 2018 году прирост аптечной сети составил более 29%, основной рост произошел за счет Московского региона. АС «Мелодия здоровья» по итогам 2018 года занимает в комплексном рейтинге аптечных сетей RNC Pharma первое место среди федеральных сетей (в категории сетей со средним товарооборотом до 2 млн рублей в месяц на одну аптеку).

Все иностранные дочерние компании группы увеличили доли присутствия на своих рынках, в совокупности показав положительный результат по чистой прибыли. В отчетности компании отмечается, что в 2018 году была принята программа развития ООО «Вента.ЛТД» (Украина), включающая приобретение складских помещений необходимой конфигурации. В рамках этой программы будут продолжаться работы по покупке и автоматизации складов в Днепре и Киеве. По итогам года «Вента.ЛТД» по-прежнему держит третье место на рынке страны. В казахстанском подразделении ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» была проведена оптимизация бизнес-процессов, объединены розничный и оптовый склады. ОДО «Доминантафарм» запустило пилотные проекты по форматированию собственной розницы, продолжается работа по развитию дистрибьюции как с независимыми сетями и аптеками, так и с государственными «Фармациями».

Владимир Спиридонов отметил в отчете, что выручка группы компаний в 2018 году составила 232 млрд рублей, чистая прибыль — 2,8 млрд. В 2018 году проходил процесс обратного выкупа акций у ЕБРР, он будет продолжен в 2019 и 2020 годах.

Спиридонов в своем обращении отмечает, что ключевые проекты и планы группы компаний в 2019 году останутся неизменными: максимизировать прибыль с сохранением своей доли на российском и украинском оптовых рынках, в Республике Казахстан и Республике Беларусь — увеличить долю на рынке, не теряя прибыльности. В планах аптечной сети «Мелодия здоровья» на 2019 год — расти быстрее рынка, в основном за счет приобретений.

— В 2019 году «Катрен» продолжит работу по улучшению финансовой дисциплины, сокращая количество ненадежных аптечных сетей среди клиентов. Особое внимание компания уделит развитию сервиса поиска и заказа медикаментов

Apteka.ru. Ассортимент будет значительно расширен за счет товаров для красоты и здоровья. Также планируется совершенствовать механизм ценообразования и улучшить качество обслуживания конечного потребителя, — поясняет в отчете генеральный директор АО НПК «Катрен» Леонид Конобеев.

Интересно, что российский фармрынок в 2018 году рос достаточно сдержанно. По оценкам аналитического агентства DSM Group, годовой прирост лекарственного сегмента в упаковках составил 1,5%. В целом за последние пять лет динамика фармацевтического рынка сократилась в шесть раз. Драйвером роста рынка в 2018 году стал коммерческий сегмент: по итогам года рост продаж лекарственных средств через аптеки и аптечные сети составил 5,6%. При этом продажи парафармацевтики сократились на 0,3%. Государственный сектор, показавший в прошлом году двузначные цифры прироста, в 2018 году продемонстрировал скромную динамику на уровне +0,1%, уточняется в годовом отчете группы «Катрен». Общий рост рынка в оптовых ценах оценивается в 3,1% и в суммарном объеме составляет 1 424 млрд рублей в ценах дистрибьютора. В натуральном выражении рынок продемонстрировал рост на уровне 1,5%, происходящий в основном за счет коммерческого сегмента ГЛС (+3,9%). Продажи в госпитальном сегменте в натуральном выражении, так же как и в денежном, показывают падение: – 8,6% , а в льготном сегменте – 6,9% по итогам 2018 года.

По прогнозам аналитиков, в 2019 году рынок также ожидает сдержанный прирост в национальной валюте — на уровне 4%. Ожидаемый рост в иностранных валютах имеет схожие значения — плюс 3% в долларах и плюс 2% в евро. Прирост продаж в упаковках ожидается на уровне 3%.

Группа «Катрен» основана в 1993 году (ЗАО НПК «Катрен»). Судя по данным годового отчета, ГК присутствует в 5 странах, в группе работает более 6,7 тысячи человек. В ее структуру входят более 72,6 тысячи аптек, аптечных складов и лечебных учреждений. Уставный капитал ОАО «Катрен», по данным rusprofile, составляет 1,09 млрд рублей. 54,34% компании принадлежит Леониду Конобееву, 28,2% — Владимиру Спиридонову.

Фото: saratov.gov.ru