Это уникальное событие для женщин, занятых в собственном бизнесе или работающих в компаниях, которые уделяют внимание продвижению себя и своего дела.

Тема форума – развитие и продвижение личных брендов. Мероприятие дает огромную пользу не только через прикладные знания. Приняв участие, вы получите новые эмоции, мотивацию и вдохновение для развития бизнеса и карьеры.

Ксения Собчак и Владислав Лисовец на одной сцене в качестве спикеров форума и ведущих премии. Авторитеты в создании, продвижении и монетизации личного бренда!

В рамках форума пройдет осенняя премия «Главные женщины Сибири 2019». Премия, в которой участвуют инициативные женщины шести городов Сибири, воплотившие яркие идеи и бизнес-проекты. Сферы деятельности участниц многогранны, но их объединяет стремление к достижению поставленных целей.

Программа форума:

Мастер-класс Ксении Собчак «Собчак – это бренд. О построении, развитии и монетизации личного бренда».

«Собчак – это бренд. О построении, развитии и монетизации личного бренда». Мастер-класс Владислава Лисовца «От имиджа к успеху. Современный образ как инструмент продвижения».

«От имиджа к успеху. Современный образ как инструмент продвижения». Осенний этап премии «Главные женщины Сибири 2019». В программе премии: представление номинантов, фешн-показы от бутиков и сибирских дизайнеров, изысканный ужин, творческая программа.

Приобретая любой билет на мастер-класс, вы получаете возможность посетить оба мастер-класса, билет на премию приобретается дополнительно (за исключением билетов на мастер-класс первого ряда, где билет на премию идет в подарок).

Присоединяйтесь и ставьте для себя новые, амбициозные цели!

Узнать подробности о форуме и купить билеты вы можете на сайте.

Узнать подробности о премии и купить билеты вы можете на сайте.

Фото предоставлено организаторами