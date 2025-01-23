Рекламодателям

В Новосибирске рассказали о повреждениях после штормового ветра

  • 23/01/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске рассказали о повреждениях после штормового ветра
В областном центре сильные порывы ветра срывали крыши и балконные рамы, а в Бердске на проезжую часть обрушилась огромная ель

22 января в Новосибирской области наблюдалась сильная метель, сопровождавшаяся ветром со скоростью от 17 до 25 метров в секунду. В областном центре были зафиксированы случаи срыва крыш и балконных рам, а в городе Бердске на проезжую часть упала огромная ель.

На трассе 50Н-2107, между Кольцово и Плотниково, несколько фур съехали в кювет, одна из них опрокинулась. Как отмечали очевидцы, на дороге автомобили сдувало сильными порывами ветра.

В Новосибирске сообщили о повреждениях после штормового ветра 22 января

На улице Трикотажной ветер унёс торговый прилавок на проезжую часть. На улице Авиастроителей ветром сдвинуло киоск, который также оказался на дороге.

Наибольшие повреждения были зафиксированы на крышах зданий. В Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска поступило 18 обращений, большинство из которых касались срыва кровельных конструкций. В службе сообщили, что повреждения конструкций крыш выявлены на улицах Оловозаводской, Широкой, Ватутина, Бердышева, Железнодорожной, Фрунзе и Земнухова.

В Новосибирске сообщили о повреждениях после штормового ветра 22 января

Кроме того, сильный ветер повредил не менее трёх автомобилей. Инциденты произошли на улице Учительской, где на машину упало дерево; на улице Зорге, где на автомобиль упал оборванный контактный провод троллейбуса; и на улице Ипподромской, где балконная рама приземлилась на машину.

Стоит отметить, что утром 23 января в некоторых домах по прежнему не было света, а где и дали электричество — напряжение ниже нормы 130-170 вольт.

Ранее редакция сообщала от ом, что в Новосибирской области из-за непогоды без электричества остались несколько районов. Энергетики восстанавливали электроснабжение в регионе.

Источник фото: мэрия Новосибирска

479

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : штормовой ветер последствия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Гудыно, консультант по PR, личному брендингу

Елена Гудыно: Нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет

Новосибирский эксперт проанализировала, какие изменения ожидаются в личном брендинге в 2025 году
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Владельцев iPhone предупредили о риске потери денег в Новосибирской области
23/01/25 13:00
Право&Порядок
Новосибирский фонд развития промышленности докапитализируют на миллиард
23/01/25 12:30
Бизнес Власть
Поставки импортных машин в Новосибирскую область выросли в пятнадцать раз
23/01/25 12:00
Бизнес ВЭД
Обеды в школах Новосибирской области хотят сделать бесплатными для всех учеников
23/01/25 11:30
Власть Общество
Мобильная снегоплавильная станция начала работать в скверах Новосибирска
23/01/25 11:00
Общество
Козероги возглавили рейтинг вкладчиков
23/01/25 10:45
Финансы
В 300 км от Новосибирска планируют построить атомную электростанцию
23/01/25 10:30
Бизнес Общество
Еще один экс-директор новосибирского «Метро МиР» задержан
23/01/25 10:15
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске рассказали о повреждениях после штормового ветра
23/01/25 10:00
Общество
Новосибирский бизнес будут штрафовать на 600 тысяч за продажу детям зажигалок
23/01/25 9:30
Бизнес ПроБизнес
«Искитимцемент» получил сертификат на новый вид своей продукции
23/01/25 9:10
Промышленность
Это огромные доходы в бюджет: Шимкив предложил разрешить крупным сельхозкомпаниям выкупать землю в Новосибирске
23/01/25 9:00
Агропром Власть
Предприниматель из Новосибирска открыл производство акустических систем
22/01/25 19:09
Бизнес
Подрядчик сфальсифицировал данные в документах лыжной базы под Новосибирском
22/01/25 18:30
Бизнес Право&Порядок
Частный дом в Новосибирске на 6% дороже трехкомнатной квартиры на «вторичке»
22/01/25 18:00
Недвижимость
Иностранных граждан хотят лишить налоговых вычетов
22/01/25 17:30
Власть Общество
В Новосибирской области из-за непогоды без электричества остались несколько районов
22/01/25 17:00
Общество
В Правительстве региона определили приоритеты социального развития
22/01/25 16:40
Власть
В Куйбышевском районе Новосибирска запустят производство подсолнечного масла
22/01/25 16:30
Агропром Бизнес Инвестиции Промышленность
Микроминиатюрист из Новосибирска создал копию картины «Дама с горностаем»
22/01/25 16:00
Культура Общество
Популярное
Козероги возглавили рейтинг вкладчиков
23/01/25 10:45
Финансы
Скорая и три автомобиля столкнулись в Новосибирской области
22/01/25 16:45
Пассажирский автобус съехал в кювет в Новосибирской области
22/01/25 15:15
Новосибирец с пистолетом помог другу, лишенному прав, покинуть место ДТП
21/01/25 16:00
В Новосибирской области дети стали реже болеть педикулезом
20/01/25 15:30
Пьяный новосибирец сбил пешехода и врезался в кафе на Красном проспекте
20/01/25 13:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска