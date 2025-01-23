В Новосибирске рассказали о повреждениях после штормового ветра

22 января в Новосибирской области наблюдалась сильная метель, сопровождавшаяся ветром со скоростью от 17 до 25 метров в секунду. В областном центре были зафиксированы случаи срыва крыш и балконных рам, а в городе Бердске на проезжую часть упала огромная ель.

На трассе 50Н-2107, между Кольцово и Плотниково, несколько фур съехали в кювет, одна из них опрокинулась. Как отмечали очевидцы, на дороге автомобили сдувало сильными порывами ветра.

На улице Трикотажной ветер унёс торговый прилавок на проезжую часть. На улице Авиастроителей ветром сдвинуло киоск, который также оказался на дороге.

Наибольшие повреждения были зафиксированы на крышах зданий. В Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска поступило 18 обращений, большинство из которых касались срыва кровельных конструкций. В службе сообщили, что повреждения конструкций крыш выявлены на улицах Оловозаводской, Широкой, Ватутина, Бердышева, Железнодорожной, Фрунзе и Земнухова.

Кроме того, сильный ветер повредил не менее трёх автомобилей. Инциденты произошли на улице Учительской, где на машину упало дерево; на улице Зорге, где на автомобиль упал оборванный контактный провод троллейбуса; и на улице Ипподромской, где балконная рама приземлилась на машину.

Стоит отметить, что утром 23 января в некоторых домах по прежнему не было света, а где и дали электричество — напряжение ниже нормы 130-170 вольт.

Ранее редакция сообщала от ом, что в Новосибирской области из-за непогоды без электричества остались несколько районов. Энергетики восстанавливали электроснабжение в регионе.