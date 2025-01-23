Еще один экс-директор новосибирского «Метро МиР» задержан

Силовики задержали в Луганске экс-директора МП «Метро МиР» Андрея Счастливого. Как сообщил НГС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, его обвиняют в посредничестве при передаче взяток. По данным следствия, Счастливый, работая в силовых структурах, передавал взятки от владельца сети подпольных казино сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос об этапировании обвиняемого в Новосибирск.

Напомним, в июне 2024 года стало известно, что пятое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении Андрея Счастливого по факту посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. Источник редакции сообщал, что у следствия возникли вопросы к Счастливому по поводу подпольных игровых клубов. Тогда же стало известно, что Андрей Счастливый в июне заключил добровольный контракт на военную службу и уехал в зону СВО.

Андрей Счастливый был назначен на должность исполняющего обязанности главы МП «МетроМир» в августе 2023.

МП «МетроМир» является заказчиком строительства дороги к ледовой арене, а также коллектора, размещенного на площадке, станции метро «Спортивная». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске началось рассмотрение второго дела экс-главы «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Речь идет о совокупном ущербе почти в 500 млн рублей.