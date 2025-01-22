В Новосибирской области из-за непогоды без электричества остались несколько районов

В Новосибирской области разыгрался настоящий буран. Непогода пришла с запада и добралась до Новосибирска и его окрестностей.

Штормовой ветер и активное налипание снега на линии электропередач привели к обрыву и схлестыванию проводов, что вызвало отключения в Садовом, Ключевом, Кольцово и Барышево. Тем временем шторм продвигается на восток.

В настоящее время работы продолжаются в Татарском, Убинском, Ордынском, Сузунском районах и в Новосибирске.

— Большинство нарушений бригады устраняют оперативно — в течение 1-1.5 часов. Но есть районы, где работы сильно затруднены — видимость не более 5 метров и сильные порывы ветра не позволяют оперативно добраться до мест аварий и провести ремонт поврежденных участков так быстро, как хотелось бы, — говорится в сообщении компании Россети Новосибирск.

Энергетики продолжают восстановление электроснабжения на всей территории региона.

Ранее редакция сообщала о том, что около 100 домов остались без тепла на сутки в Новосибирске. Плановое завершение устранения дефектов 4 утра 21 января.