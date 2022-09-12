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В Новосибирске состоится первый органный концерт сезона

  • 12/09/2022, 16:58
Афиша Новосибирска
В Камерном зале филармонии выступит Мансур Юсупов – титулярный органист Кафедрального собора в Калининграде.

В поисках гармонии и ярких музыкальных впечатлений непременно загляните на первый органный концерт сезона, который состоится 19 сентября в Камерном зале филармонии!

В Новосибирске выступит Мансур ЮСУПОВ – титулярный органист Кафедрального собора в Калининграде (того самого собора, где похоронен Иммануил Кант и где расположен уникальный органный комплекс, не имеющий аналогов в мире).

В программе вечера прозвучит органная музыка разных эпох: от шедевров барокко и романтизма – до произведений XIX и XX вв.

Откроет вечер овеянная духом старины «Дорийская» токката и фуга И.С. Баха. Особая тональность, давшая название шедевру, отсылает к древнему ладу, распространённому в Античности и Средневековье. Сложная и многогранная музыка сочинения обращается к теме Крещения Господня.

Продолжит библейскую тему возвышенная Ave Maria Франца Шуберта.

Романтизм в органной музыке будет представлен Сонатой си-бемоль мажор Мендельсона и фрагментами из сочинений Вагнера.

А современную органную стилистику продемонстрируют пьесы немецкого композитора Зигфрида Карг-Элерта и органиста Парижского собора Нотр-Дам Луи Вьерна. Токката «Вестминстерские колокола» Карг-Элерта является одной из самых исполняемых в репертуаре современных органистов. Динамичность музыкального сюжета, виртуозные игровые приёмы, подражающие колокольным звонам, производят неизгладимое впечатление на слушателей!

Возраст: 12+

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония афиша


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