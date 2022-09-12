Air Moldova больше не прилетит в столицу России, премьер-министр Греции: ЕС с пути санкций не свернет

Air Moldova прекратила продавать авиабилеты на рейсы в столицу России после запрета Органа Гражданской Авиации Республики Молдова «выполнять полёты в воздушном пространстве РФ», пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Молдавии Андрея Спыну. По его словам, решение принято «в целях обеспечения авиационной безопасности». Запрет действует с 10 сентября.

В авиакомпании отметили, пассажирам, которые успели приобрести билеты, деньги будут возвращены.

В дальнейшем, в случае невозможности решения вопроса с регулятором, Air Moldova намерена обратиться в суд.

Напомним, 24 февраля Россия объявила о начале СВО по демилитаризации Украины. На следующий день Молдавия закрыла свое воздушное пространство. Лишь в марте был открыт воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. При этом на восточном направлении режим закрытого неба продолжался. Аналогичные меры были предприняты и Росавиацией. Ведомство ограничило использование неба над территорией РФ для европейских авиакомпаний.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ЕС не отменит антироссийские санкции из-за негативных последствий, так как изначально было понимание того, что цена за них будет высокой.

В настоящее время основная ЕС стремится как можно быстрее избавится от зависимости от российского газа.

— Что касается газа, то в ЕС знали, что Россия попытается воспользоваться газом как оружием, поэтому сейчас Европа меняет поставщиков, и этот процесс не повернуть вспять, — сказал Мицотакис.

Ранее власти Венгрии заявляли об отсутствии намерений ведения энергетических санкции по отношению к России.