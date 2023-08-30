В Новосибирске состоится уличный перформанс от артистов театра «Глобус»

3 сентября в 17.00 в парковой зоне у театра «Глобус» состоится уличный перформанс «Один день из жизни Толстого» от артистов театра. Проект приурочен к 195-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Автор проекта – Никита Сарычев.

Лев Николаевич Толстой прожил насыщенную и полную ярких событий жизнь. Еще в школе каждый из нас познакомился с биографией и творчеством великого русского писателя и мыслителя. Но задумывались ли мы, каким человеком он был? Чем увлекался? Кого любил? Как проводил свои дни в Ясной Поляне? Ведь и признанным гениям свойственны привычки, занятия, а порой и причуды «среднестатистического человека».

Театр «Глобус» предлагает заглянуть в «Один день из жизни Толстого» – вегетарианца и заядлого спортсмена, косца и пчеловода, благотворителя и выдумщика семейных игр. Этот список нехрестоматийных фактов продолжит творческая группа уличного перформанса. В режиме реального времени наблюдатели смогут погрузиться в атмосферу повседневной жизни и быта Льва Николаевича и его семьи. Проект оживит образы молодого Толстого и Толстого – всем известного бородатого старца в холщовой рубахе.

Кроме того, на основе фактов из жизни классика разработан гайд. Если придерживаться простых правил, которым следовал писатель, вполне можно прожить «великую жизнь»! Гайд, включающий «девять пунктов успеха», получит каждый зритель перформанса.

В проекте заняты актеры: Руслан Вяткин (Лев Толстой в возрасте), Алексей Кучинский (Молодой Лев Толстой), Алина Юсупова (Софья Андреевна Толстая), Анна Замараева (Служанка Аксинья), Наталья Тищенко (Няня), Андрей Вольф (Чертков), Элина Зяблова (Жена Черткова), Алексей Архипов (Кучер); артисты вокальной студии театра.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация на globus-nsk.ru.

Возрастная категория – 12+