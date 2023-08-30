Нетрезвая Барби напала на мужчин в сквере Новосибирска

Необычное ЧП произошло в Октябрьском районе Новосибирска, в ночь 30 августа. Сначала в дежурную часть агентства безопасности, которое занимается охраной правопорядка в жилых комплексах, обратилась женщина с просьбой разобраться с шумной компанией во дворе.

Прибывшие на место безопасники никого подозрительного не обнаружили, но услышали голоса и собачий лай в близлежащем сквере. Решили проверить, кто там обитает.

— Там, среди деревьев, в темноте, на поваленной березе, сидела босоногая блондинка в розовых штанах. Ее сознание было явно затуманено. Она попросила вывести её из сквера, потому что в темноте без обуви боялась поскользнуться на мокрой тропинке,— рассказали в АБ «Гвардия».

Самостоятельно встать на ноги лесная нимфа не смогла. Бойцы попытались ей помочь, но в это время из кустов неожиданно выскочил (нет, не волк) кавалер. Он подумал, что гвардейцы хотят обидеть или арестовать его спутницу и даже попытался силой утащить ее домой. Но богатырь оказался ненастоящим. С задачей он не справился и, бросив свою Барби, ретировался в кусты.

— Оставшись наедине со своими спасителями, дама внезапно проявила агрессию, накинулась на гвардейцев с кулаками и попыталась завладеть специальными средствами. Тем ничего не оставалось, кроме как её задержать, — добавили в агентстве безопасности.

Сибирячку передали в руки полиции. Теперь девушке грозит административный штраф за нарушение закона о тишине.

Ранее редакция сообщала о том, что голый житель Новосибирска напал на автомобили в Плющихинском жилмассиве.