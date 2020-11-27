В Новосибирске состоится бесплатный семинар по финансовой грамотности

В качестве спикеров мероприятия приглашены специалисты — практики:
- Савин Ярослав Геннадьевич — руководитель Федеральной компании управленческо-правового и налогового консалтинга для малого и среднего бизнеса «taxCOACH», более 10 лет решает ключевые краеугольные аспекты безопасности — налоговую, имущественную, управленческую, а также отношения между собственниками. Эксперт по организационному проектированию, юрист, экономист, налоговый консультант. Автор и ведущий семинаров для собственников бизнеса и руководителей. Широко известный во многих городах России. Главный редактор книги о налогах «Таксбук». Преподаватель МВА. Автор бизнес-курса «Остаться в живых». Опыт практической деятельности в налоговой сфере 25 лет, г. Екатеринбург.
- Тайшина Анастасия Владимировна — руководитель аналитической службы, эксперт по организационному и налоговому проектированию, профессиональный медиатор Федеральной компании управленческо-правового и налогового консалтинга для малого и среднего бизнеса «taxCOACH». Опыт практической деятельности в налоговой сфере 12 лет, г. Екатеринбург.
Мероприятие состоится 3-4 декабря 2020 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9, центр «Мой бизнес», конференц-зал.
Время проведения с 10-00 до 17-00, регистрация участников с 9-30.
Речь пойдет:
- о рисках бизнеса в 2021 году;
- о структуре владения бизнесом и владельческом контроле бизнеса;
- о том, как выстроить процессный подход в организации операционной деятельности и о наиболее распространенных рисках;
- о имущественной безопасности, финансировании в группе компаний, а также выбору субъекта для обособления имущества и налогового режима;
- о процессном подходе в организации операционной деятельности;
- о распространенных рисках претензий, инструментах из практики.
Мероприятие будет полезно собственникам бизнеса, руководителям, финансовым директорам, юристам и будет содействовать повышению компетенций в вопросах ведения бизнеса и управления им с минимальными рисками.
Регистрация на семинар проводится по ссылке: https://taxlab.ru/learning/stay-alive-2021/
Количество мест ограничено.
Организатор: АНО «ЦСРП НСО» (Центр «Мой бизнес»),
тел. 8-800-600-34-07,
исполнитель ЧУДО УЦ «Объединение «Регистрация»
Возраст 18+
Фото: pixabay.com
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