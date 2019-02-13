В Новосибирске состоится VI Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России»

30 – 31 мая 2019 года в Новосибирске состоится очередная ежегодная VI Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России», говорится на сайте регионального правительства.

Отмечается, что Новосибирская область является одной из базовых площадок для обсуждения агломерационных процессов, механизмов агломерационного взаимодействия и совершенствования нормативно-правового регулирования.

— Данная конференция зарекомендовала себя как мероприятие, позволяющее осуществить обмен опытом и получить компетентную экспертную оценку агломерационных проектов и предлагаемых решений, — подчеркнули в региональном правительстве.

В настоящее время формируется повестка и план мероприятия.

Фото: пресс-служба минстроя Новосибирской области