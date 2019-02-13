Сроки появления ТОСЭР в Горном могут сдвинуться на конец 2019 года

На заседании Совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области один из участников поинтересовался сроками присвоения поселку Горный статуса территории социально-экономического развития (ТОСЭР).

— К этому проекту есть замечания у министерства финансов РФ по порядку его отнесения к территории ТОСЭР. Прогнозируется, что в начале следующего года по рабочему поселку Горный будет принято решение. Но мы очень стараемся, чтобы это произошло в 2019 году, — пояснил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

В кулуарах совещания представители промышленной отрасли в разговоре с корреспондентом InfoPro54 не исключили: сложности возникли из-за того, что ТОСЭР не добирает резидентов. Часть ранее анонсированных проектов могла уйти на другие площадки из-за длительных сроков согласования статуса ТОСЭР.

— Насколько я знаю, подвижки в отношении поселка Горный пошли. За то, что Горный получит статус ТОСЭР, я спокоен, но когда это будет — точно не могу сказать, — говорит гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Информацию о количестве потенциальных резидентов моногорода Зырянов комментировать отказался, отметив, что «говорить об этом рано, пока со статусом нет точного понимания, это все разговоры и не более».

Документы на присвоение поселку Горный статуса ТОСЭР Новосибирская область подала в министерство экономического развития в феврале 2018 года.

На заседании инвестсовета в октябре 2017 года замгендиректора ОАО «Агентство инвестиционного развития» («АИР») Вячеслав Радионов сообщал, что агентство заключило 4 соглашения с потенциальными резидентами о реализации проектов в ТОСЭР Горный. Первый — создание автоматизированного комплекса битумных терминалов, предназначенных для приема, хранения, перекачивания и дозирования битума в транспортные резервуары и емкости. Инициатором проекта выступало ООО «Битумные терминалы». Под проект была зарезервирована площадка 11 га. Инициатором второго проекта было московское ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-строителей». Площадь участка — 4 га. На территории ТОСЭР также планировалась организация производства легковесного телоизоляционного строительного материала «Альдипор» компании ООО «Минерал» (ранее реализовывала проект «Петрозит» — производство теплоизоляционного материала). Четвертый проект — строительство завода по утилизации нефтешламов на участке площадью 10 га. Инициатор ООО «Новые технологии Сибири». Это наукоемкое предприятие, которое входит в ГК «Сириус», создано в 2011 году. Приоритетным направлением деятельности является автоматизация предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.

Однако в разговоре с корреспондентом InfoPro54, собственник и директор ООО «Новые технологии Сибири» (входит в ГК «Сириус») Алексей Пономаренко сразу предупреждал, что для компании важны сроки получения Горным статуса ТОСЭР, и больше года он ждать не намерен. Интерес к ТОСЭР Горный в разное время проявляли «Кроношпан» и АО «Салаватстекло»

В начале декабря 2017 года МЭР России одобрила заявку на создание ТОСЭР в моногороде Линево.

Фото: Наталья Коробицына