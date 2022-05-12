В Новосибирске состоится юбилейный V Сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром-2022»

Организаторы форума: Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС).

Генеральные информационные партнеры: Экология России, Советская Сибирь, Infopro54.ru, Новосибирские новости.

Традиционно программа первого и второго дня форума состоит из основного пленарного заседания, круглых столов и заседания Совета Верхне-Обского Бассейного водного управления (ВО БВУ). Третий день посвящается эковолонтерам Сибири и будет проведена ежегодная Всероссийская акция «Вода России» по Сибири.

К участию приглашены спикеры: Росгидромет, Росводресурсы, Росприроднадзор, проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России, представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в СФО и являющимися членами Межрегиональной ассоциации взаимодействия субъектов российской Федерации «Сибирское соглашение» (далее – МАСС), муниципальных образований, природоохранной прокуратуры, СО РАН, бизнеса, экологи и общественные объединения.

На пленарном заседании спикеры смогут обсудить следующие вопросы:

Основные шаги по реализации нацпроекта «Экология» и как изменится состояние окружающей среды субъектов СФО к 2024 году? Экологические проблемы сибирских регионов и влияние на них климатических изменений?

3. Реализация федеральных проектов нацпроекта «Экология» в регионах СФО: воздух, вода, лес. Экономическое развитие регионов Сибири при создании и внедрении новых доступных технологий (НДТ) на промышленных производствах, способствующих формированию «зеленой экономики» России.

Модератор пленарного заседания: Нечаев Дмитрий Александрович, генеральный директор АНО «Экспоцентр «Заповедники России».

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О форуме:

2 декабря 2016 года, в преддверии Года экологии 2017, в МВК «Новосибирск Экспоцентр» открылся I Сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром-2016».

Изначально идею организации и проведения форума поддержал полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло. Органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в СФО, содействуют в подготовке важного для Сибири экологического мероприятия и выступают Партнерами форума.

Организатором Форума выступает: ООО ИД «Сибирский» и ИК МА «Сибирское соглашение».

Цель форума: создание условий для совместного решения государством, бизнесом и обществом экологических проблем и сохранение природного наследия России и Сибири.

Задачи форума: активизация совместной деятельности органов власти субъектов СФО, природоохранных ведомств, бизнеса и общественности по сохранению окружающей среды Сибири.

«СибЭкоПром» — стал первым специализированным мероприятием по экологической тематике в Сибирском федеральном округе, способствующего повышению экологической безопасности сибирских регионов.

В работе первого форума «СибЭкоПром» приняли участие представители: аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в СФО, муниципальных образований, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора по СФО, МЧС, Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, науки, бизнеса, экологи и общественные объединения. Участники, более 600 человек, смогли обсудить экологическую безопасность в сибирских регионах, природные особенности освоения минерально-сырьевой базы Сибири, ресурсосбережение и вовлечение отходов в хозяйственный оборот и многие другие актуальные вопросы экологии. Ведь в преддверие Года экологии, действительно, важно было понять в какой точке системы координат мы находимся, чтобы следующий год провести максимально продуктивно.

В 2021 году участники форума IV «СибЭкоПром-2021» обсудили вопросы реализации на территории Сибири нацпроекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов.