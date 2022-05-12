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СГК проведет реконструкцию золоотвалов двух ТЭЦ Новосибирска

  • 12/05/2022, 14:24
Новости Новосибирска
Компания в мае проведет в Новосибирске закупки оборудования и подрядных услуг для строительства новых систем удаления золы на теплоэлектростанциях.

На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 системы переведут с прямой схемы на оборотную: более современную и экологичную.

СГК приступает к реализации проектов строительства новых коммуникаций золоотвалов.

Зола и шлак с помощью гидравлической системы транспортируются на золоотвалы. После строительства новых систем осветленная вода с золоотвалов, где оседают все золошлаки, будет возвращаться обратно на станции.

Сейчас использованная вода сбрасывается в протоку Оби. Такой способ вывода золошлаков был предусмотрен первоначальным проектом станций, но сейчас морально устарел.

Системы планировали построить еще в 2021 году, но инженерный проект потребовал доработки — дополнительных технических решений.

Чтобы организовать оборотную схему, подрядчику предстоит построить инфраструктуру: насосные и дренажные станции, водоводы.

В частности, проектировщики запланировали проложить более пяти километров водоводов для осветленной воды: 2,4 км — для ТЭЦ-2 и 3 км — для ТЭЦ-3. По диаметру трубопроводы сопоставимы с городскими тепломагистралями — 630 мм.

Перекачку осветленной воды обеспечат блочно-модульные насосные станции — по одной на каждую ТЭЦ. На каждой станции установят по четыре насоса.

Предварительные сроки строительства — 2022-2023 годы.

СГК запланировала на ТЭЦ-2 вложить в проект за двухлетний период в объеме 395 млн рублей, на ТЭЦ-3 — 473,3 млн рублей. В 2022 году инвестиции суммарно по двум станциям составят 231,4 млн рублей, из которых основная часть — 145,7 млн рублей — приходится на ТЭЦ-3.

Проекты строительства новых систем удаления золы дополнят инвестиционную программу на теплоэлектростанциях СГК, представленную общественности в декабре 2021 года.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги : экология золоотвалы ГК


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