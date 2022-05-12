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Новосибирские кладбища огораживают колумбариями

  • 12/05/2022, 13:58
Автор:
новости Новосибирска
В течение 2-3 лет мэрия рассчитывает провести такую работу на всех участках общественных захоронений, которые примыкают к магистралям.

— В 2021 году возобновлена работа по обеспечению кладбищ города колумбарными стенами. Построена новая стена на территории общественного кладбища «Южное». До 1 июня закончится строительство колумбарных стен на территории кладбищ «Инское» и «Заельцовское», — сообщила, выступая на форуме «Сибирь-Ритуал 2022», начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Он пояснил, что практика замены ограждений на кладбищах города на колумбарные стены, которые примыкают к дорогам, основана на опыте захоронения в Москве и Санкт-Петербурге.

— Чтобы проезжающие мимо водители и пассажиры видели стену, а не захоронения. Опыт Москвы и Санкт-Петербурга говорит о том, что это привлекательнее для горожан и города, — говорит чиновник. — Стена получается двойного назначения. С одной стороны, это именно ограждение, а с другой — ячейки колумбария.

Витухин надеется, что в течение 2-3 лет бюджеты позволят сделать такие стены на всех кладбищах, которые примыкают к магистралям города Новосибирска.

Глава городского департамента также отметил, что на днях вступит в силу решение суда, которое решит вопросы, связанные с эксгумацией тел из захоронений.

— Закон говорит о том, что эксгумация тел допустима только по решению судебных и следственных органов, а также полиции, когда идут следственные мероприятия. Но наша страна огромна, постоянно идет миграция населения, и люди не хотят бросать бесхозными могилы родственников, обращаются за эксгумацией. Мы получаем десятки таких обращений, — сообщил Витухин. — Сейчас мы сможем переносить останки по заявлению родственников туда, куда они хотят, формировать семейные захоронения. Полученное нами судебное решение избавит нас от потенциального административного и уголовного наказания.

Он также предложил коллегам из других регионов, сталкивающимся с аналогичной проблемой, воспользоваться полученным новосибирцами решением суда, чтобы урегулировать вопрос с эксгумацией тел и перезахоронением на своей территории.

По данным департамента, на сегодняшний день в городе 7 действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. В общей сложности они занимают более 629 га. За 2021 год мэрия получила от Новосибирской области в бессрочное пользование еще 10 участков в Толмачевском и Верх-Тулинском сельсоветах для организации кладбищ площадью 40 и 96 га соответственно.

За 2021 год муниципалитетом для захоронения предоставлены 16889 мест.

 

Ранее редакция сообщала, что на участке под Новосибирском, запланированном под новое кладбище, появится микрорайон. 

Фото с сайта АО «Мемориальная служба «ИМИ»

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ритуальные услуги кладбища власть бизнес


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