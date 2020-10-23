В Новосибирске состоялась большая бизнес-конференция CRMDAY

20 октября в Доме ученых СО РАН состоялась большая бизнес-конференция CRMDAY, сообщили в пресс-службе amoCRM.

— В этом году на мероприятии были представлены лучшие кейсы от успешных предпринимателей страны, экспертов в области продаж и маркетинга. Участники получили ответы на вопросы, как построить свой бизнес с нуля, управлять им и развивать, а также насладились уникальным форматом CRMDAY, — говорится в сообщении.

Так, Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM, продемонстрировал возможности облачной системы в формате живого демо. Идейный вдохновитель и основатель сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова, рассказала, как бизнесу подстроиться под новую реальность и стать сильнее в условиях кризиса. Также на CRMDAY выступили: управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский, серийный предприниматель, основатель сети студий Laser Love Александр Долгов, основатель компании Stark Виктор Сотников и другие.

Отмечается, что ежегодно CRMDAY собирает под одной крышей более 1500 участников, где каждый может завести полезные знакомства и найти свежие идеи для своего бизнеса. Ближайшее мероприятие также состоит 13 ноября в Екатеринбурге.

Фото предоставлено пресс-службой компании