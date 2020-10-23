«Яндекс» предложит Новосибирску большие данные

— Компания «Яндекс» готова предоставлять обезличенные большие данные по движению всех транспортных и людских потоков в Новосибирске для решения задач, связанных с городским хозяйством, об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя Ассоциации участников в сфере информационно-коммуникационных технологий Сергей Новиков.

Он пояснил, что компания готова подписать соглашение с мэрией Новосибирска в рамках форума «Городские технологии», который пройдет в конце октября.

— С помощью этих данных и программного обеспечения компании можно будет правильно спроектировать и настроить работу светофорных объектов и распределение транспортных потоков города, — добавил Новиков.

По предварительным оценкам, стоимость проекта может составить от 5 до 15 млн рублей.

Кроме того, на «Гортехе» будет презентован проект по внедрению комплексного решения по оснащению пассажирского транспорта техническими средствам для контроля, мониторинга и безопасности движения.

— Главная задача этого решения — стать элементом помощи для водителя, чтобы он на экране монитора мог рассмотреть дорожную ситуацию, свое транспортное средство и использовать эту информацию для принятия решений, — пояснил Сергей Новиков.

Это решение, по его словам, сейчас внедряется в новых проектах на территории Москвы. Разработчики должны поделиться опытом и предложить мэрии Новосибирска подписать аналогичное соглашение о сотрудничестве.

Питерская компания ООО «АВАП-монтаж» планирует выйти на мэрию Новосибирска с предложением об установке в салонах транспортных средств пассажирского назначения, спецсредств для рециркуляции и обеззараживания воздуха в салоне.

— Это хорошее техническое решение. Мэрии Новосибирска будет предложено его протестировать, а потом принять решение о целесообразности его позиционирования на всю транспортную инфраструктуру города, — резюмировал Новиков.

Дни технологий и международный форум «Городские технологии-2020» пройдут в Новосибирске 29-30 октября в онлайн и офлайн-формате.

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