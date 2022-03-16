В Новосибирске спрос на дачи вырос на 30% за три года

С чем это связано и кто покупает дачные участки, КП-Новосибирск рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По мнению эксперта, рост спроса на дачные участки – это продолжающийся постпандемийный тренд. Кроме того, покупки дачных участков – это разрешенная прописка, можно строить дома для круглогодичного проживания. Земля там стоит дешевле, чем в коттеджных поселках.

— С начала пандемии рост спроса на дачные участки произошел примерно в пределах 30%, — рассказывает Сергей Николаев. — Многие границы закрыты из-за коронавируса. После начала спецоперации на Украине влияние этого фактора усилилось.

Судя по объявлениям на Avito, дачи раскупают довольно быстро: еще на прошлой неделе было более 680 объявлений, сейчас их 665.

Сергей Николаев считает, что спрос на дачи растет в основном у обеспеченных новосибирцев. Они покупают участки для отдыха, а не для выращивания собственных продуктов.

Все ожидают падения доходов и хотят каким-то образом подстраховаться. Но не это [возможность выращивать свои продукты на участке] является основной причиной спроса на дачи, потому что люди, которые относятся к категории малообеспеченных, давно уже имеют для этих целей либо дачи, либо земельные участки в виде огородов, подчеркнул эксперт.