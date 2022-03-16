Мошенники используют фейковые сайты, предназначенные для проверки банковских карт

— После публикаций в СМИ о том, что злоумышленники слили в даркнет данные более чем 100 тыс. российских банковских карт, в интернете начали появляться мошеннические сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы, — говорится в заявлении.

Реклама подобных сервисов появляется регулярно в социальных сетях, в том числе на Telegram-каналах, отмечается в сообщении.

После перехода на сайт пользователю предлагается ввести данные своих карт, чтобы убедиться в их сохранности, после чего ценная информация попадает в руки злоумышленников. В худшем случае это может привести к потере денежных средств со счета.

В ведомстве отметили, что в Сети нет официальных онлайн-сервисов для проверки карт, и рекомендовали не вводить данные с личных карт на сомнительных ресурсах.

Ранее специалисты по кибербезопасности зафиксировали утечку данных банковских карт жителей РФ в даркнет. Аналитики предположили, что это может быть связано с ограничением на использование российских карточек за рубежом.

После появления информации об отключении России от SWIFT злоумышленники открыли новую схему обмана. Гражданам РФ начали поступать звонки с предложением перевести свои средства в другой банк или на специальный «защищенный» счет.