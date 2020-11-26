Заельцовский парк — в центре внимания почти всех фракций

В самом начале сессии заксобрания депутаты утвердили обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя и горсовета Новосибирска, касающееся вопроса сохранения лесов, особенно Заельцовского бора. Примечательно, что в настоящее время на заседании постоянных комиссий горсовета Новосибирска как раз рассматриваются возможные изменения генплана и правил землепользования и застройки.

— К депутатам «Единой России» поступают обращения от граждан по вопросам сохранения лесов, особенно Заельцовского бора как бренда Новосибирской области и Новосибирска, — заявил первый вице-спикер Андрей Панферов («Единая Россия»). — Они просят оставить бор в прежнем виде. Мы от имени фракции «Единая Россия» обращаемся к мэрии, так как знаем, что наше обращение не останется без внимания.

В поддержку данной инициативы выступили также фракции КПРФ и ЛДПР, о чем заявили вице-спикеры Владимир Карпов (КПРФ) и Наталия Красовская (ЛДПР).

Напомним, что в октябре были подведены итоги конкурса на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха «Заельцовский». Согласно конкурсной документации, благоустройством парка займется ООО «Премиумстрой». В 2020 году компания со схожим названием вела работы по созданию дисперсного парка «Затулинский». Компания предложила выполнить услуги по начальной цене контракта за 170,6 млн рублей с НДС. К выполнению работ победитель тендера по условиям контракта должен приступить в середине апреля 2021 года, а сдать проект — в июне 2022-го. В проектной документации конкурса отмечается, что площадь участка в границах благоустройства составляет 38 га, из них 7 га — площадь, выделенная под устройство проездов, тротуаров, велодорожек, площадок.

Кроме того, по информации мэрии Новосибирска, работы по благоустройству Заельцовского парка запланированы и в рамках мероприятий федеральной программы «Комфортная городская среда».

Фото из группы Заельцовский парк Вконтакте