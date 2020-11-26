Заельцовский парк — в центре внимания почти всех фракций

В самом начале сессии заксобрания депутаты утвердили обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя и горсовета Новосибирска, касающееся вопроса сохранения лесов, особенно Заельцовского бора. Примечательно, что в настоящее время на заседании постоянных комиссий горсовета Новосибирска как раз рассматриваются возможные изменения генплана и правил землепользования и застройки.
— К депутатам «Единой России» поступают обращения от граждан по вопросам сохранения лесов, особенно Заельцовского бора как бренда Новосибирской области и Новосибирска, — заявил первый вице-спикер Андрей Панферов («Единая Россия»). — Они просят оставить бор в прежнем виде. Мы от имени фракции «Единая Россия» обращаемся к мэрии, так как знаем, что наше обращение не останется без внимания.
В поддержку данной инициативы выступили также фракции КПРФ и ЛДПР, о чем заявили вице-спикеры Владимир Карпов (КПРФ) и Наталия Красовская (ЛДПР).
Кроме того, по информации мэрии Новосибирска, работы по благоустройству Заельцовского парка запланированы и в рамках мероприятий федеральной программы «Комфортная городская среда».
Фото из группы Заельцовский парк Вконтакте
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