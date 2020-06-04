В Новосибирске спрос на рынке недвижимости увеличился почти на 22%

С введением карантинных мер наблюдался кратковременный спад интереса к рынку недвижимости, но уже к концу апреля он сменился резким ростом. За это время у потребителей накопился отложенный спрос, который не успел реализоваться в период самоизоляции. К таким выводам пришли аналитики Авито Недвижимость. Эксперты уверены, что люди ждали первой удобной возможности, чтобы вернуться к незавершенным сделкам. Карантинные меры сейчас стали постепенно смягчаться: во многих регионах уже отменены ограничения на передвижения, а МФЦ практически по всей России частично восстановили свою работу или перешли на удаленный формат. На фоне такого оживления интерес к рынку недвижимости стал повышаться и сейчас не только вернулся к докризисному уровню, но и превысил показатели 2019 года на 43,2% по количеству активных пользователей и на 17,4% по количеству запросов контактов продавцов. В Новосибирске за год спрос увеличился на 21,9%, а стоимость квадратного метра – на 3,5%.

— Рынок недвижимости переживает сейчас стремительный рост покупательской активности. Самоизоляция вынудила россиян лишь отложить свои планы, но не отказаться от них полностью. Именно поэтому мы видим сейчас благоприятные последствия для участников рынка недвижимости от эффекта отложенного спроса. На платформе Авито Недвижимость пользователи начали в 3 раза больше звонить продавцам, чем в период максимального падения, чтобы узнать подробней о конкретном объекте. Стоит только поднять трубку и шаг на пути к успешной сделке уже совершен! — говорит управляющий директор Авито Недвижимости Иван Дубровин.

Категория загородной недвижимости демонстрирует ажиотажное увеличение спроса на 90,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Во многом повышенный интерес на загородные объекты связан с продолжительным режимом самоизоляции, когда люди вынуждены проводить свое рабочее и личное время исключительно дома. Именно поэтому вариант с просторным дачным участком нашел большой отклик у россиян для комфортного соблюдения карантинных мер.

Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали структуру спроса в категории вторичного жилья и новостроек. В первом случае интерес покупателей увеличился на 14,1%, а во втором – на 14,8%.

Что касается коммерческой недвижимости, то в этой категории также наблюдается повышенный интерес покупателей. На начало самоизоляции спрос на этот тип объектов, как и в целом рынок, демонстрировал спад, но с началом ослабления карантинных мер вернулся на докризисный уровень.

Одними из самых активных городов по показателям роста спроса являются Севастополь (40,8%), Краснодар (38,8%), Симферополь (38,3%) и Сочи (31,1%). В южных регионах наиболее популярные причины для покупки жилья – перспектива переезда для себя или родственников, сезонное проживание или инвестиции. За год цена за один кв.м. больше всего выросла в Сочи (15,6%), Иркутске (13,2%) и Москве (11,8%).

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