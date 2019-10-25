В Новосибирске спрос на умные детские часы вырос в пять раз

В Новосибирске и области спрос на умные детские часы с начала года вырос пятикратно в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в пресс-службе МТС. Новосибирск занял 4 место в ТОП-5 сибирских городов «горячего спроса» на умные гаджеты для детей, обогнав Кемерово (4,5 раза), уступив Горно-Алтайску (14 раз), Барнаулу (7.2 раза) и Омску (6,8 раз).

Отмечается, что чаще такие гаджеты востребованы родителями детей в детсадовском и младшем школьном возрасте — как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Еще чаще покупают умные часы для контроля детей постарше — в это время у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаются по городу без родителей. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

Анализ МТС показывает, что 65% детей носят часы постоянно, 30% время от времени и 5% владельцев редко ими пользуются.

Исследование показало, что дети в Сибири любят общаться с голосовыми помощниками, встроенными в умные часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.

Фото предоставлено пресс-службой МТС