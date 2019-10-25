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В Сибири будет создан лекарственный кластер

Он формируется в рамках HealthNet НТИ с центром в Новосибирске.
  • 25/10/2019, 14:12
Автор: Юлия Данилова
В Сибири будет создан лекарственный кластер
Главная задача кластера — создать такие условия развития отрасли, чтобы не только мы сами использовали произведенную ее участниками продукцию, но и экспортировали ее за рубеж, в те страны, где она востребована.

— Вчера в Технопарке прошла сессия HealthNet НТИ, где на уровне рукопожатия было принято решение о создании Сибирского научно-производственного кластера в сфере лекарственного растениеводства. В его структуру будут входить много компонентов: лекарственные травы нужно вырастить, создать из них препараты на основе современных представлений о лекарствах, продать — и все это нужно делать в реальном времени, —сообщил на пленарной сессии форума OpenBio руководитель проектного офиса направления «превентивная медицина» HealthNet НТИ, координатор профессионального сообщества практик превентивной медицины АСИ Сергей Чудаков.

По его словам, кластер объединит крестьянско-фермерские хозяйства, производителей разных этапов переработки, ученых, которые создают лекарства, а также маркетологов — для продвижения препаратов на отечественный и иностранный рынок.

Руководитель инфраструктурного центра HealthNet НТИ в Новосибирске Мария Галямова подтвердила, что в Технопарке на стратегической сессии обсуждались перспективы развития лекарственного растениеводства в Сибири.

— Как это ни странно, сейчас вся ромашка завозится в РФ из Китая. Наши земельные ресурсы позволяют выращивать качественное растительное сырье, в том числе для фармацевтических производств, для полезных продуктов питания, но мы просто этим не пользуемся. Главная задача кластера — создать такие условия развития отрасли, чтобы не только мы сами использовали произведенную ее участниками продукцию, но и экспортировали ее за рубеж, в те страны, где она востребована. Например, в Юго-Восточную Азию, где продукты растительного происхождения на уровне экстрактов, чаев, являются традиционным питанием, — пояснила Галямова.

Собеседник InfoPro54 отметила, что вся работа по кластеру начинается с нуля. Пока нет ни технологий, ни законодательства, ни людей, четко понимающих, как работать на этом рынке. Но есть энтузиасты, обладающие необходимыми компетенциями для начала работы и желанием создать новую отрасль.

— Сейчас главное — все это правильно объединить и запустить проект. Инициативная группа разрабатывает «дорожную карту», и вскоре мы ее представим, — добавила Мария Галямова.

Назвать потенциальных участников кластера она отказалась, отметив, что пока это закрытая информация.

По мнению Сергея Чудакова, кластер оформится в течение квартала. Он объединит участников из разных регионов Сибири, центр кластера расположится в Новосибирске. Он также пояснил, что кластеру будет оказываться федеральная поддержка.

— Решить всю повестку вопросов, необходимых для создания кластера, только на уровне округа невозможно. Необходимы федеральные нормативные акты по Минсельхозу и Минздраву РФ. Например, нужно внести производителей лекарственных растений в разряд сельхозпроизводителей, — говорит Чудаков. — Экспорт также невозможен без федеральной поддержки. У нас есть определенные планы по взаимодействию с Китаем, в которые можно вписать сибирский лекарственный кластер.

Кроме того, по словам эксперта, не все разработки, необходимые для развития производств растительных лекарственных препаратов, есть в Сибирском федеральном округе, а значит, их также нужно будет привлекать с других территорий.

— Округ самодостаточный, у него хорошая история в этой сфере, действующие юрлица, и у представителей власти есть интерес к развитию новой отрасли. Это очень хорошая совокупность факторов. Власть все больше видит в этом проекте еще один инструмент для обеспечения экономического роста территорий, — резюмировал Чудаков.

Фото: pixabay.com, автор- nidan

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