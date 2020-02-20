В Новосибирске стали чаще интересоваться удалённой работой

В Новосибирске количество поисковых запросов, связанных с удалённой работой, по итогам 2019 года выросло на 38% по сравнению с показателями 2018 года, выяснили аналитики Авито Работы. Количество соответствующих вакансий при этом увеличилось почти на 5%, а резюме – почти на 2%. Средняя зарплата, которую запрашивают соискатели, составила около 25 тыс. рублей, в то время как работодатели предлагают около 43 тыс. рублей.

В Новосибирске объявления с возможностью удалённой работы стали популярнее за год как среди работодателей (+4,7% вакансий по сравнению с 2018 годом), так и среди соискателей (+1,7% резюме). К таким выводам пришли аналитики Авито Работа. Отмечается, что средняя зарплата в вакансиях уменьшилась на 4,2%, а в резюме выросла на 39%. Соискатели в среднем претендуют на значительно более низкую зарплату (чуть более 25 тыс. рублей), чем готовы предложить работодатели (почти 43 тыс. рублей).

В целом по России объявления, связанные с удалённой работой, стали популярнее за год среди работодателей на 9,3% (вакансии), а среди соискателей на 21,7% (резюме).

— Динамика количества резюме и вакансий с возможностью удалённой работы свидетельствует о том, что укрепляется тренд на рациональный подход к жизни. Работникам не хочется тратить время и деньги на дорогу, а работодатели таким образом уменьшают расходы на аренду и решают кадровые вопросы благодаря сотрудникам из других регионов. По числу вакансий лидируют такие сферы, как продажи, работа для студентов (без опыта работы) и транспорт. По числу резюме лидируют такие сферы, как бухгалтерия, IT и маркетинг, — поясняет управляющий директор Авито Работа Артём Кумпель.

По числу поисковых запросов, связанных с удалённой работой, лидируют Москва (8% от общего количества запросов по стране) и Санкт-Петербург (5%): жители со всей страны ищут работу в компаниях, расположенных в крупных городах. Кроме столичных мегаполисов, чаще всего такую работу искали в Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде (по 2% от всероссийского показателя). На остальные крупнейшие города, которые рассматривались в рамках исследования, пришлось 16% поисковых запросов.

Среди крупнейших городов страны, которые рассматривались в рамках исследования, самые высокие средние зарплаты предлагают работодатели Волгограда (почти 54 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (почти 51 тыс.) и Ростова-на-Дону (чуть меньше 50 тыс. рублей).

Самая заметная положительная динамика числа вакансий с возможностью удалённой работы за год при этом зарегистрирована в Тюмени (почти на 42%), Омске (на 34%) и Тольятти (на 27%).

А вот среди соискателей дороже всего оценивают себя претенденты на удалённую работу из Тольятти (около 40 тыс. рублей), Иркутска (немного меньше 35 тыс. рублей) и Ульяновска (чуть менее 33 тыс. рублей). Во всех этих городах цифры в резюме значительно выросли за год. Эта тенденция характерна для всех крупнейших городов, которые приняли участие в исследовании, кроме столицы: лишь в Москве соискатели снизили свои требования на 0,5%.

При этом дешевле всего работодателям обойдутся сотрудники в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону: соискатели в обоих городах запрашивают за удаленную работу в среднем 22,6 тыс. рублей.

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