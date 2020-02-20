Банки стали чаще обращаться к приставам

— В течение 2020 года к нам на исполнение поступили 103 тысячи исполнительных производств. Это уже на 5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Динамика поступающих исполнительных документов у нас идет по нарастающей с каждым годом, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области Эдуард Бабков.

С начала года взыскателям возвращены более 1 млрд рублей, что на 26% больше, чем за январь 2019 года.

— В этом году резко возросло количество поступивших в службу исполнительных документов о взыскании кредиторской задолженности — на 62% (16 тысяч документов). На наш взгляд, это связано с низкой платежеспособностью населения, которое не может рассчитываться по взятым займам, — рассуждает глава УФССП. — На 60% увеличилось количество взысканий в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — предъявлено 3,4 тысячи документов. На 28% — документов на взыскание услуг по оплате ЖКХ (4,4 тысячи предъявлено за январь).

При этом он отметил, что в 2020 году снизилось количество поступлений по взысканию налоговых платежей (на 21%), на взыскание административных штрафов (на 11,2% или 5 тысяч). Впрочем, Бабков не исключил, что к концу года эти показатели выровняются и превысят динамику 2019 года. Более чем в 2 раза сократилось количество поступивших документов по взысканию долгов по зарплате — 234 (в январе 2019-го — 483).

— В пользу детей по алиментам в 2019 году взысканы 324 млн рублей (+20 млн). Почти 1600 граждан получили долги по зарплате — 95 млн рублей (+17,5 млн). За услуги ЖКХ взысканы 450 млн (+97 млн), кредиторам возвращены почти 3,5 млрд (+423 млн), как и по налоговым платежам (+593 млн), — констатировал Эдуард Бабков.

В 2019 году на исполнении в УФССП Новосибирской области находились 1,9 млн исполнительных производств (+10% к 2018 году). Эту динамику обеспечили документы о взыскании задолженности по зарплате (+42%), в основном по транспортной компании ООО «РАТЭК» — около 800 производств, административных штрафов (+36%), взысканий в пользу кредитных организаций (+26,4%), в пользу ТЭК (+15,4%), задолженности по ЖКХ (+8,5%). При этом на 36% сократилось поступление документов о взыскании задолженности по налогам.

В общей сложности за 2019 год приставы окончили 1,3 млн производств, взыскателям возвращены 13,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд больше, чем в 2018 году. В бюджеты всех уровней перечислены более 5 млрд рублей (+1,4 млрд).

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